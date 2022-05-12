Умер создатель сорта яблок Pink Lady Джон Криппс

Австралийский селекционер Джон Криппс, удостоившийся известности за разведение сорта яблок Pink Lady, скончался в возрасте 95 лет в Западной Австралии. Об этом 12 мая сообщает Dailymail .

Отмечается, что умер фермер еще во вторник, 10 мая, но его дочь Хелен дала интервью на местном радио позже.

«Мы так гордимся тем, что он оставил наследие. Он попробовал так много яблок, что у него начались проблемы с желудком, потому что раньше ему приходилось делать дегустации», — приводит ее слова издание.

Дочь Криппса рассказала, что ее отец работал над созданием нужного вида и вкуса яблок на протяжении 25 лет. Она подчеркнула, что идея создать такой сорт родилась у Криппса, когда на заднем дворе его дома выросла яблоня, плоды которой были сочные и твердые.

Криппс родился в 1927 в Великобритании. Получил степень по садоводству в Университете Рединга. В 1955 году уехал в Западную Австралию, приняв предложение от западно-австралийского министерства сельского хозяйства о работе. Через четыре года там он стал активно работать над разработкой стратегий по оптимизации производства садоводства.

За значительный вклад в австралийскую яблочную промышленность Криппс был введен в Зал славы Королевского сельскохозяйственного общества Запада в 2010 году. Еще через пять лет он был удостоен звания Офицера Австралийского Ордена за выдающиеся заслуги перед сырьевой промышленностью.

Свой знаменитый сорт яблок Pink Lady он вывел в 1979 году, для этого Криппс скрестил сорта «Голден Делишес» и «Леди Вильямс».