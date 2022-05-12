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В Госдуме обвинили Киев в попытке организации газовой блокады Европы

Депутат ГД Шеремет: Киев прекратил транзит газа из России для газовой блокады Европы
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Фото: Global Look Press/Jan Koller/CTK
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Решение Украины перекрыть транзит российского газа в Европу можно расценивать как попытку манипулировать странами-импортерами в интересах США. Такое мнение в четверг, 12 мая, высказал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

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«Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. <...> Поэтому мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Шеремет предложил европейским лидерам рассмотреть возобновление проекта «Северный поток - 2», чтобы предотвратить возможный дефицит ресурсов в регионе. Он подчеркнул, что это гарантированный способ наладить стабильные поставки энергоносителей.

Ранее в среду стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов.

В этот же день российский «Газпром» заявил, что Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. Компания получила 10 мая официальное уведомление от «Оператора Газотранспортной системы Украины» о том, что украинская сторона, «ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», прекращает принимать газ через украинскую ГИС «Сохрановка» с 11 мая.

Через эту компрессорную станцию проходит треть объемов от транзита российского газа — до 32,6 млн куб. м в сутки.

10 мая в Киеве отметили, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа» на территории, контролируемой Украиной.

В тот же день официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов уточнил, что в «Газпроме» не видят препятствий для продолжения транзита газа через Украину в прежнем режиме.

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