Юрист рассказал о способах возместить ущерб от нападения собаки

Владельца собаки в случае немотивированной агрессии животного можно привлечь к ответственности и взыскать материальный и моральный ущерб. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

По словам юриста, владельцы опасных для человека пород собак, определенных постановлением правительства Российской Федерации от 29 июля 2019 года №974, обязаны соблюдать определенные правила и меры безопасности в части их содержания и выгула.

«Если собака все же покусала человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, получить справку о факте обращения с подробной фиксацией всех повреждений», — заявил Соловьев.

По его словам, уже с этим документом можно обращаться в суд с иском к муниципальной администрации.

«В том числе с требованием компенсации всех расходов на лечение или стоимости поврежденного имущества и компенсации морального вреда в порядке, предусмотренном ст. 151 Гражданского кодекса», — отметил юрист.

При этом он подчеркнул, что взыскать ущерб от нападения бездомной собаки сложнее. Однако можно обратиться в соответствующие органы для предотвращения потенциальных нападений.

«В соответствии с нормами федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» установлен перечень мероприятий, которые проводят с бесхозными животными для предотвращения неблагоприятных последствий. Это отлов, транспортировка, передача в приюты, содержание в приютах», — подчеркнул юрист.

Соловьев пояснил, что некоторые животные даже могут быть возвращены из приюта в свое прежнее место обитания, если им будет проведена стерилизация и будут нанесены специальные несмываемые метки.

«Если в вашем районе есть бездомные собаки и они могут представлять угрозу для человека, не стоит ждать беды. Поскольку за ситуацию с бездомными собаками отвечают местные власти, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию населенного пункта (района, муниципалитета) и одновременно с этим подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс: gosotlov.ru», — рассказал специалист.

Он добавил, что если чиновники пассивно отнесутся к обращению, необходимо идти дальше — подготовить письменное обращение в прокуратуру.

11 мая президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» о том, чем может быть вызвано агрессивное поведение собак и как с этим бороться. Прежде всего он отметил, что если хозяин знает об особенностях поведения животных, ему необходимо предупредить об этом родных и не допустить выхода ребенка на территорию, где гуляют собаки.

Кроме того, кинолог добавил, что родители должны обучать своих детей правилам взаимодействия с животными. По его мнению, ребенок должен знать правила общения с собакой (своей или чужой) «как таблицу умножения», это поможет предотвратить несчастные случаи, спасти их здоровье и жизнь.

Ранее в этот день СК России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя поселка Советский, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 10-летней внучке. По данным следствия, две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках. Днем 10 мая мужчина выпустил двух взрослых ротвейлеров погулять, а когда младшая внучка вышла во двор, собаки напали на нее. Пострадавшую с рваными ранами доставили в больницу, где она умерла во время операции.