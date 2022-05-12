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Мазура представили в качестве врио губернатора Томской области

Полпред в СФО Серышев официально представил врио губернатора Томской области Мазура
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области в четверг, 12 мая, официально представил врио губернатора региона Владимира Мазура.

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«Владимир Владимирович [Мазур] обладает разносторонним жизненным опытом, необходимыми управленческими компетенциями для решения поставленных задач. Верю, что профессионализм позволит Мазуру выполнить задачи, поставленные перед ним президентом», — отметил Серышев.

Мазур, в свою очередь, пообещал уделять особое внимание развитию экономики, созданию рабочих мест и здравоохранению. При этом он подчеркнул намерение работать в диалоге с населением.

10 мая директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров оценил назначение Владимира Мазура на должность врио губернатора Томской области, отметив его успешный профессиональный опыт. Комиссаров подчеркнул, что для Мазура Томская область является родным регионом, поскольку с 2004 по 2007 год он занимал должность заместителя мэра Томска по информационной политике и председателя комитета по связям с общественностью.

Как заявил Владимир Мазур в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным после своего назначения, в регионе будут достигнуты хорошие результаты.

9 мая о своем намерении уйти с постов сообщили пять российских губернаторов, среди них: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Владимир Путин в этот же день подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов.

Так, в Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

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