Вице-премьер Папуа — Новой Гвинеи погиб в ДТП

Вице-премьер Папуа — Новой Гвинеи Сэм Бэзил погиб в результате ДТП на восточном побережье страны. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает издание PNG Today.

«Согласно предварительным полицейским отчетам, автомобиль, в котором находился г-н Бэзил, был сбит другим транспортным средством. Позже заместитель премьер-министра скончался в больнице Булоло, не приходя в сознание», — говорится в публикации.

Столкновение произошло в 23:30 по местному времени (16:30 мск) в провинции Моробе, куда вице-премьер прибыл для проведения предвыборной кампании в рамках всеобщих парламентских выборов. Вместе с Бэзилом в автомобиле находились двое сотрудников службы охраны и журналист.

По последним данным, в ходе ДТП также скончался местный сотрудник полиции, еще несколько человек получили серьезные ранения.

Сэм Бэзил был членом Национального парламента Папуа - Новой Гвинеи с 2007 года. На протяжении последних десяти лет он представлял электорат округа Булоло.