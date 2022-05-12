Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о погибшем и раненых из-за обстрела ВСУ
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- Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о погибшем и раненых из-за обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области в среду, 11 мая, сообщил, что при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) поселения Солохи в регионе погиб один человек, еще шесть получили ранения.
«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона также опроверг информацию о второй жертве атаки. Он отметил, что в сети появилась информация о погибшем 14-летнем мальчике, однако, по словам Гладкова, тот жив и получает необходимую помощь в областной больнице.
Губернатор уточнил, что люди из пострадавшего села эвакуированы при содействии главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.
Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные открыли огонь по мирной территории села Солохи с использованием кассетных боеприпасов. Об обстреле сообщил Вячеслав Гладков. Он указал, что пожара в населенном пункте после атаки не последовало.
Позже появились кадры с места обстрела села Солохи в Белгородской области. На кадрах видно, что снаряды попали во дворы жилых домов.
В это же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.