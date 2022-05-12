Прямой эфир
Мир
Более 40 человек пострадали из-за пожара в самолете в аэропорту Китая
Армия
На Курилах прошли учения ракетных комплексов «Бастион»
Мир
Reuters узнало о скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Наука
Аппарат Capstone планируют отправить к Луне не ранее июня
Мир
Джонсон пообещал Финляндии и Швеции военную помощь для защиты от РФ
Общество
Эксперт назвал дефицитные специальности в системе здравоохранения РФ
Мир
США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной
Мир
КНДР сообщила о первом случае коронавируса в стране
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 мая
Наука
В России создали материал для самовосстановления дисплеев
Экономика
Цены на вторичное жилье упали впервые с 2019 года

Посольство РФ проверяет наличие россиян на борту загоревшегося в КНР самолета

0
Фото: commons.wikimedia.org/N509FZ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Пекине выясняет, были ли россияне на борту пассажирского самолета, загоревшегося в аэропорту китайского Чунцина. Об этом 12 мая сообщил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

«Посольство [находится] на связи с местными властями, выясняет были ли на борту граждане РФ», — сказал дипломат.

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту в китайском Чунцине.

На борту воздушного судна находились 122 человека: 113 пассажиров и девять членов экипажа. По имеющейся информации, пострадали более 40 человек, их доставили в больницу.

Уточняется, что в настоящее время пожар потушен. Причины произошедшей аварии еще предстоит выяснить.

В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Ранее Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими.

1 апреля специалисты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США вылетели в Китай для участия в расследовании произошедшего в марте этого года крушении пассажирского самолета Boeing 737 на юге КНР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022