Посольство РФ проверяет наличие россиян на борту загоревшегося в КНР самолета

Посольство России в Пекине выясняет, были ли россияне на борту пассажирского самолета, загоревшегося в аэропорту китайского Чунцина. Об этом 12 мая сообщил пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

«Посольство [находится] на связи с местными властями, выясняет были ли на борту граждане РФ», — сказал дипломат.

Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту в китайском Чунцине.

На борту воздушного судна находились 122 человека: 113 пассажиров и девять членов экипажа. По имеющейся информации, пострадали более 40 человек, их доставили в больницу.

Уточняется, что в настоящее время пожар потушен. Причины произошедшей аварии еще предстоит выяснить.

В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Ранее Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими.

1 апреля специалисты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США вылетели в Китай для участия в расследовании произошедшего в марте этого года крушении пассажирского самолета Boeing 737 на юге КНР.