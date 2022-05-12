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В Москве отопление начнут отключать 14 мая

Заммэра Бирюков: отключать отопление в Москве начнут 14 мая
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что 14 мая в Москве начнут отключать отопление, на полное завершение отопительного сезона потребуются три дня.

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«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы», — отметил Бирюков в беседе с «РИА Новости».

Как заметил заммэра, всего в столице предстоит отключить от отопления 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

«Отключение отопления производится в течение трех дней, поэтапно, в следующей последовательности: промышленные и административные объекты, затем жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения», — пояснил Бирюков.

После завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду, заключил он.

Ранее, 5 мая, Бирюков сообщал о продлении отопительного сезона в столице из-за погодных условий. Тогда же он сообщил, что отключать его начнут, как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха.

27 апреля стало известно, что Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) запустила сервис, позволяющий узнать информацию об отключении горячей воды (ГВС) в жилых домах Москвы. Так, чтобы узнать дату отключения воды, необходимо указать название улицы и номер дома в поисковой строке сервиса.

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