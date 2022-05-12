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Евросоюз начал сотрудничество с Японией в цифровой сфере

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Впервые партнером Европейского союза (ЕС) в сфере цифровых технологий станет Япония. Об этом в четверг, 12 мая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Решение о цифровом сотрудничестве было принято в ходе саммита, на котором встретились представители ЕС и Токио. Отмечается, что это первый случай партнерства ЕС с какой-либо страной в данной области.

«На этом саммите мы обсудили пути расширения нашего сотрудничества с обсуждением предметных путей, которые могли бы создать возможности для наших экономик, населения. И что в это же время сможет помочь нам противостоять тем вызовам, которым противостоят наши регионы», — отметила фон дер Ляйен по итогам встречи.

28-й саммит Япония–Евросоюз стартовал ранее в четверг в Токио. На мероприятии присутствовали японский премьер-министр Фумио Кисида, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Помимо взаимного сотрудничества, стороны обсудили согласованное воздействие на Россию с помощью санкций. Япония и ЕС намерены объединить усилия для поддержки украинской стороны и оказывать гуманитарную, политическую и финансовую помощь Киеву.

Ранее, 5 мая, стало известно, что Япония вводит новые санкции против России, в которые в том числе входит замораживание активов 140 физических лиц. Кроме того, Япония расширяет список российских банков, на которые будут наложены санкционные ограничения. А также эмбарго на импорт в РФ передовых технологий — в частности, вводит запрет на поставки квантовых компьютеров. Еще один пункт — расширение запрета на поставки продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ.

12 апреля власти Японии утвердили санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля.

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