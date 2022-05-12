Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым

Власти Херсонской области готовы бесплатно осуществлять поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, жители региона дружелюбно относятся к крымчанам. Об этом 12 мая заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области больше нет той враждебной к крымчанам украинской нацистской власти. Все они сбежали. Жители же Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу — это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, Кирилл Стремоусов подчеркнул, что Херсонская область взяла курс на интеграцию в состав России и не отойдет от него. Он уточнил, что количество времени, которое займет этот процесс, сложно назвать.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. Он отметил, что в обозначенных регионах начнется спокойная, нормальная, человеческая жизнь.

Двумя днями ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что транспортная блокада Крыма с украинской стороны ушла в прошлое, прямо сейчас происходит восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения, добавил он.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».