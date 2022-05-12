США отказались от добычи нефти и газа в заливе Кука на юге Аляски

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от аренды участков залива Кука на юге Аляски. Предполагалось, что их будут использовать для добычи нефти и газа. Об этом в среду, 11 мая, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на заявление министерства внутренних дел США.

По данным телеканала, министерство заявило об «отсутствии производственного интереса к лизингу в этой области». Было принято решение «не продвигаться» в разработке нефти и газа в заливе Кука.

«Администрация Байдена отменила одну из самых громких сделок по аренде (участков для добычи. — Ред.) нефти и газа, находящихся на рассмотрении Министерства внутренних дел. Решение, останавливающее потенциальную добычу нефти на площади более 1 млн акров в заливе Кука на Аляске, было принято в сложный политический момент, когда цены на газ достигли новых болезненных максимумов», — говорится в сообщении CBS.

Отмечается, что отмена аренды также соответствует политическим обещаниям Байдена, «данным во имя прекращения глобального отепления». Однако, по словам журналистов, эти обещания превратились в политическую проблему из-за роста цен на бензин.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что цены на газ в США достигли самого высокого уровня за более чем десятилетие, а Европа и Азия готовы платить больше за поставки из Америки.

По данным Financial Times, стоимость газа в США 5 мая достигла $8,68 за миллион британских термических единиц (примерно $310 за тыс. куб. м, речь о контрактах с поставкой в августе). При этом в США газ еще значительно дешевле, чем в Европе, где цены 5 мая достигали $1188 за тыс. куб. м.

Скачок цен в США объясняется ростом спроса на голубое топливо в странах Европы, которая постепенно вводит эмбарго на российские энергоресурсы.

Еще осенью 2020-го власти США намерены сдать в аренду энергетическим компаниям участки одного из заповедников на Аляске для добычи там нефти и газа.

При этом уточнялось, что в случае прихода к власти демократа Джо Байдена новая американская администрация вообще может отменить решение о сдаче в аренду упомянутых участков.