В Китае самолет выкатился за пределы полосы и загорелся

В Китае самолет выкатился за пределы полосы и загорелся

2022-05-12 05:53:43

2022-05-12 05:53:43

2022-05-12 05:53:43

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