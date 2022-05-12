Экономист заявил о расколе ЕС из-за энергетической зависимости от РФ

Страны Европейского союза (ЕС) зашли в тупик при попытке снизить зависимость от российских энергоносителелей. Об этом в понедельник заявил турецкий экономист Эрдал Карагель.

«Поскольку зависимость стран Евросоюза от природного газа составляет около 40 процентов, при этом многие страны полностью зависят от России, между ними сохраняются разногласия по поводу того, как и когда решить эту проблему», — пояснил он в публикации для Yeni Safak.

Эксперт добавил, что требование России к импортерам оплачивать газ в рублях лишь усугубило противоречивую ситуацию.

Кроме того, по словам Карагеля, важно понимать, что западные государства в разной степени зависят от поставок сырья из России. Так, существует ряд стран, чья экономика серьезно пострадает в случае резкого прекращения сотрудничества с Москвой. В их числе — Северная Македония, Босния и Герцеговина, Молдова и другие.

Последствиями отказа от российского топлива могут стать экономический спад, или даже стагнацию в Европе, что, в свою очередь, приведет к росту уровня безработицы. Как заметил эксперт, не все государства могут позволить себе пойти на столь рискованный шаг.

12 мая сотрудники газеты Financial Times оценили расходы ЕС на сокращение зависимости от РФ в €195 млрд. Предполагается, что такую сумму придется потратить в течение ближайших пяти лет для реализации плана Еврокомиссии по ускоренному энергетическому переходу.

8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения относительно шестого пакета санкций, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая введение новых ограничений.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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