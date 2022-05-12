В Тюменской области вандалы осквернили Вечный огонь в городе Ишим. Всего через два дня после праздника, неизвестные раскидали венки, а цветами, возложенными в День Победы, затушили пламя Вечного огня, передает телеканал «Известия».

9 мая в ходе митинга на Соборной площади к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены венки и живые цветы. Спустя пару дней после священного для всех россиян праздника, вандалы раскидали венки, а гвоздики сгребли и засыпали ими Вечный Огонь.

Это не только осквернение памяти тех, кто погиб, защищая Отечество. Это отношение ко всем жителям Ишима, чьи родные и близкие подарили нам мир в той войне.

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