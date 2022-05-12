В Комсомольске-на-Амуре спасатели ищут упавшего в реку подростка

16-летний подросток упал в горную реку в Комсомольске-на-Амуре и пропал, спасатели МЧС России организовали поиски. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«По предварительным данным, ребенок 2006 года рождения вместе с другими ребятами гулял по парку. Запачкав обувь, решил помыть ботинки и подошел к берегу реки. Не удержавшись, подросток упал в воду, сильным течением его подхватило и унесло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиском ребенка занимается группа спасателей отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и городской поисково-спасательный отряд.

На данный момент спасатели обследовали порядка шести км берега с обеих сторон реки. Процесс поисков идет тяжело из-за плохих погодных условий и глубины водоема.

«Река горная, поэтому поиски затрудняются тем, что большой уровень воды, видимость почти нулевая, бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно. Проводим осмотр береговой черты», — сообщил заместитель начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Николай Гуртовой.

1 мая в городе Канск Красноярского края в септике возле частного дома обнаружили тело восьмилетней девочки. Как удалось установить, в воскресенье днем девочка отправилась гулять на улицу и не вернулась. По сообщениям местных СМИ, нашли пропавшую девочку только спустя пять часов поисков. Тело обнаружил в септике хозяин частного дома, расположенном примерно в километре от дома девочки.