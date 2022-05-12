Прямой эфир
Мир
Самолет со 122 пассажирами выкатился за полосу и загорелся в Китае
Экономика
Цены на вторичное жилье упали впервые с 2019 года
Общество
Киносети намерены закрыть часть своих залов в ТЦ
Наука
Китайский марсоход «Чжужун» обнаружил воду на месте своей посадки
Экономика
Turkish Airlines стали блокировать оплату по картам «Мир»
Мир
Конгрессмены США одобрили законопроект о реализации санкций против РФ
Мир
Россия выступила против военной активности на Корейском полуострове
Экономика
В НАУФОР оценили эффективность системы управления рисками на российском рынке
Мир
В ФРГ выразили надежду на возобновление поставок газа через Украину
Общество
Собрания собственников жилья в России переведут на Госуслуги
Мир
Финляндия 12 мая впервые обнародует официальную позицию властей по НАТО

В Комсомольске-на-Амуре спасатели ищут упавшего в реку подростка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

16-летний подросток упал в горную реку в Комсомольске-на-Амуре и пропал, спасатели МЧС России организовали поиски. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Пусть мама найдет»: в России ежегодно пропадает 30 тыс. детей
Малыши теряются сами, а подростки сбегают из домов и прячутся от волонтеров

«По предварительным данным, ребенок 2006 года рождения вместе с другими ребятами гулял по парку. Запачкав обувь, решил помыть ботинки и подошел к берегу реки. Не удержавшись, подросток упал в воду, сильным течением его подхватило и унесло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиском ребенка занимается группа спасателей отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и городской поисково-спасательный отряд.

На данный момент спасатели обследовали порядка шести км берега с обеих сторон реки. Процесс поисков идет тяжело из-за плохих погодных условий и глубины водоема.

«Река горная, поэтому поиски затрудняются тем, что большой уровень воды, видимость почти нулевая, бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно. Проводим осмотр береговой черты», — сообщил заместитель начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Николай Гуртовой.

1 мая в городе Канск Красноярского края в септике возле частного дома обнаружили тело восьмилетней девочки. Как удалось установить, в воскресенье днем девочка отправилась гулять на улицу и не вернулась. По сообщениям местных СМИ, нашли пропавшую девочку только спустя пять часов поисков. Тело обнаружил в септике хозяин частного дома, расположенном примерно в километре от дома девочки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022