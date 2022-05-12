Четыре человека пострадали в ДТП в Приморье

В селе Михайловка Приморского края четыре человека пострадали в ДТП из-за Mercedes-Benz, выехавшего на встречную полосу движения и столкнувшегося с УАЗ. Об этом 12 мая сообщает краевое УМВД РФ.

«По предварительной информации, 46-летний водитель автомашины Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшими оказались водитель и пассажир Mercedes-Benz: мужчины в возрасте 46 и 34 лет, а также пассажиры УАЗ: мужчины в возрасте 58 и 38 лет.

В отношении водителя Mercedes-Benz составлены административные материалы. По факту ДТП также возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего».

Накануне, 11 мая, сообщалось, что в Нижегородской области водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей. По данным «Известий», инцидент произошел на пешеходном переходе в городе Выкса ранее в этот день. Четверо несовершеннолетних переходили дорогу на пересечении улиц Красные Зори и Островского на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля Lada Priora 2003 года рождения мчался на красный свет и сбил детей.

Пострадавших доставили в Выксунскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.