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Неизвестные облили краской памятник Зорге во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Неизвестные облили красной краской памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке. Об этом в среду, 11 мая, сообщает приморское отделение «Единой России».

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«Накануне Дня Победы жители улицы Проспект 100-летия Владивостока сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оттереть краску с первого раза не получилось. В итоге активисты отделения привели памятник в порядок с помощью ацетона и других растворителей.

«Больно было смотреть на этот вандализм. Очень серьезный вклад в Победу на фронтах Великой Отечественной войны внесли наши выдающиеся военные разведчики, и Рихард Зорге был одним из них. Понятно, в отношении кого был сделан этот выпад», — сказала депутат краевого парламента Анна Алеко.

Ранее в этот день сообщалось, что вандалы осквернили памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны в литовском городе Скуодас.

До этого, 8 мая, акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны были совершены в нескольких городах Литвы. В Шауляе на площади с памятником на захоронении советских воинов развесили листы с символикой коммунистов и нацистов, а в Каунасе на двери здания православного прихода злоумышленники прикрепили бумагу с оскорбительными надписями.

Разведчик Рихард Зорге вступил добровольцем в немецкую армию в 1914 году и принял участие в Первой мировой войне.

По заданию советской военной разведки германский коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал крайне эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японского руководства.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая была проведена 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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