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Экономист исключил голод в России в случае отказа от поставок продуктов

Экономист Клопенко исключил голод в России в случае отказа от поставок импортных продуктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия является мировым лидером по производству зерна, гречки, ячменя, семян льна и способна полностью обеспечить себя необходимыми продовольствием, в этой связи россияне могут не опасаться голода в стране, если импорт продуктов из-за рубежа прекратится. Об этом 12 мая рассказал экономист Егор Клопенко.

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«Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия. И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется, хотя, конечно, придется серьезно изменить ежедневное меню», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что РФ производит в два раза больше необходимого количества внутреннему рынку растительного масла, а также в 1,6 раз больше — рыбы и рыбной продукции. В свою очередь, страна наращивает объемы поставок за рубеж молочной продукции и мяса.

Между тем, продолжил экономист, в западным медиаресурсах выражают уверенность в наступлении в мире в 2022 или 2023 годах продовольственного кризиса. Он уточнил, что этот кризис создан искусственно действиями ряда государств.

Правильно принятые решения в области агропромышленного комплекса, в частности, ограничения на поставку продовольствия западных стран послужили становлению высокой степени продовольственной безопасности России, добавил Клопенко.

«В 2014 году это называлось контрсанкциями, однако значение таких ограничений было гораздо большим — фактически это первый и чуть ли не единственный случай защиты собственных производителей и предоставления им приоритетного права занять рынок», — отметил он.

Теперь опыт импортозамещения в продовольственном секторе можно смело переносить на другие сферы экономики, заключил эксперт.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность предпринимать все зависящие от него меры для возвращения сельскохозяйственной продукции России и Украины на мировой рынок.

5 мая посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что санкционное давление на Россию западными государствами напрямую сказалось на возможностях страны осуществлять экспорт различных товаров, это и привело к обострению глобального продовольственного кризиса. По его словам, речь прежде всего об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора. При этом, как напомнил Антонов, РФ продолжает выполнять международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей, несмотря на стесненные санкциями обстоятельства.

Месяц назад профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится все более реальной и выгоды от него не получит никто. Он подчеркнул, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия.

С момента начала проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса и введения странами Запада антироссийских санкций мировое сообщество испытывает проблемы с продовольствием, а также рекордный рост цен. Так, 29 марта Индия купила у России 45 тыс. т российского подсолнечного масла по рекордно высокой цене в $2150 за т. Цена тонны подсолнечного масла до начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса составляла $1630.

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