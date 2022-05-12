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Американский полковник указал на план Байдена развязать войну НАТО и РФ

Полковник армии США Макгрегор: Байден может развязать войну НАТО с РФ при помощи Польши
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Американский президент Джо Байден может развязать войну между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией при помощи Польши. Такое мнение выразил полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.

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По его словам, президент Соединенных Штатов планирует использовать в качестве предлога вторжение Польши в Западную Украину.

Отмечается, что, по некоторым данным, после того как Вашингтон отклонил предложения о бесполетной зоне над Украиной, польскому генштабу тайно поручили разработать план вмешательства в украинский конфликт.

Бывший советник министра обороны США отметил, что контролируемый Вашингтоном Киев без проблем даст разрешение для интервенции Польши, необходимое для легитимизации боевых действий подобного масштаба. Вероятные же происшествия между военнослужащими России и Польши американская сторона рассчитывает использовать в собственных интересах.

Такой исход событий, как «столкновение россиян и поляков в любой форме», повлечет за собой экстренный созыв Совета НАТО и постановку вопроса о применении ст. 5 о коллективной обороне, объяснил Макгрегор. Таким образом, вмешательство Польши в украинский конфликт поставит членов НАТО под угрозу войны с Россией, против которого, как указано в материале, выступает большинство членов альянса.

При этом полковник в отставке не смог точно определить, насколько легитимным поводом для вмешательства НАТО в конфликт в глазах членов организации станет польская интервенция. Он предположил, что конкретные действия США планируют оставить на усмотрение каждого государства.

Кроме того, Макгрегор оценил положение РФ в ходе спецоперации, подчеркнув, что успехи военнослужащих РФ в боевых действиях на Украине и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами США.

«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо», — заявил полковник армии США в отставке.

28 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

До этого, 26 апреля, стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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