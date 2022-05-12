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Глава Белгородской области сообщил о погибшем и пострадавших при обстреле ВСУ

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При обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) поселения Солохи в Белгородской области погиб один человек, еще шесть получили ранения. Об этом в среду, 11 мая, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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В своем Telegram-канале губернатор поделился данными регионального Министерства здравоохранения, а также опроверг информацию о второй жертве атаки.

«Федеральные Telegram-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Гладков.

По словам Гладкова, население пострадавшего села будет эвакуировано при содействии главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.

Ранее в этот день стало известно, что украинские военные открыли огонь по мирной территории с использованием кассетных боеприпасов.

Сообщения о стрельбе поступили 11 мая. Губернатор Гладков назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за всё время обстрелов со стороны Украины. При этом указал, что пожара в населенном пункте после атаки не последовало.

Позже появились кадры с места обстрела села Солохи в Белгородской области. Судя по видео, снаряды попали во дворы жилых домов.

В это же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.

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