В Сирии открыли монумент погибшему в Идлибе Герою России

Военнослужащие добровольческого штурмового корпуса Сирийской Арабской Республике (САР) открыли монумент россиянину Роману Филипову, погибшему в сражении с боевиками в провинции Идлиб, после гибели ему было присвоено звание Героя России.

Как отметил российский военный советник, полковник Андрей, ранее на этом месте была установлена памятная доска. Решение установить здесь полноценный монумент было принято с целью почтить память военных, которые «подняли авторитет офицерского корпуса РФ во всем мире».

«Я горжусь тем, что сегодня, недалеко от линии боевого соприкосновения, несмотря на все, нам удалось провести это мероприятие. Пройдёт какое-то время, на это место будут приходить сирийские школьники, сирийские ребятишки, будут рассказывать о подвиге простого русского парня, который ценой своей жизни защитил мир на этой земле», — рассказал военнослужащий российской группировки войск в САР.

Уточняется, что мемориал был установлен на месте гибели Филипова, для это специально облагородили территорию.

«Этой идее несколько лет. Еще группы советников, которые были здесь раньше, начали это место «окультуривать», делать его памятным», — добавил военнослужащий.

При этом до недавнего времени установке памятника мешала близость позиций с боевиками, однако это стало возможно после их отхода под давлением российской группировки Вооруженных сил России (РФ) в САР и сирийских военнослужащих.

Сейчас офицеры делятся мечтой, что когда-нибудь невысокие оливковые деревья, посаженные здесь недавно, вырастут. И возле мемориала появится огромная оливковая роща.

Штурмовик Су-25 майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля 2018 года во время облета Идлиба. При этом летчик держался до последнего и успел доложить командованию об атаке ракетой. После чего Филипов катапультировался в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Саракиб, где вступил в бой из штатного оружия и не подпускал боевиков. Когда расстояние до боевиков сократилось, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов!».

7 апреля на специальном полигоне «Джебаб» вблизи столицы Сирии — Дамаска — под руководством российских военных сирийские военные провели комплексные занятия. Представитель Минобороны РФ в Сирии Алексей Захаров рассказал, что одновременная работа разных подразделений на учениях приближает условия занятий к боевым, поскольку современный общевойсковой бой характеризуется взаимодействием и столкновением разных видов войск в одном месте.

Новая тактика, которой сирийцев учат россияне, поможет в будущем спасти жизни сирийских бойцов, подчеркнул сирийский военнослужащий Али Баян. Также он добавил, что российские оружие, техника и специалисты спасли его родину.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, когда группа из 200 протестующих собралась в Дамаске, чтобы потребовать политических реформ и отставки президента Башара Асада. Демонстранты были недовольны ограничениями свободы слова и собраний — в стране с 1963 года действовало чрезвычайное положение, запрещавшее митинги. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН.