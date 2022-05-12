Конгрессмены США одобрили законопроект о реализации санкций против РФ

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, касающийся соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, которые были введены в отношении России и Белоруссии. Трансляцию заседания в среду, 11 мая, вел телеканал C-Span.

Отмечается, что 418 конгрессменов высказались в поддержку инициативы, двое проголосовали против.

Законопроект также предстоит рассмотреть в сенате. В случае одобрения верхней палатой инициатива поступит на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

В пояснительных материалах к законопроекту говорится, что антироссийские санкции обычно требуют их соблюдения «физическими и юридическими лицами США». При этом отмечается «неопределенность относительно того, в какой степени» их должны соблюдать зарубежные дочерние структуры американских финансовых учреждений.

Уточняется, что законопроект в случае его принятия будет гарантом соблюдения санкций против России и Белоруссии.

Ранее, 9 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов назвать условия отмены антироссийских санкций, введенных на фоне спецоперации по защите Донбасса, ссылаясь на необходимость проведения переговоров Москвы и Киева.

Накануне стало известно о дополнительных антироссийских ограничениях, которые, в частности, касаются запрета со стороны США на экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования. Также приостановлена генлицензия на экспорт ядерных материалов и дейтерия. Кроме того, США ввели около 2,6 тыс. визовых ограничений против российских и белорусских чиновников.

До этого, 4 мая, Байден заявил, что США открыты к введению новых санкций против России.

2 мая издание The Hill сообщило, что США и союзники попали в свою же ловушку из-за введения антироссийских санкций. В частности, отмечалось, что санкции способствовали повышению цен на сырье и энергоносители в мире, в то время как Россия увеличивала доходы от продажи нефти и газа.

Ранее, 28 апреля, палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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