Киносети намерены закрыть часть своих залов в ТЦ

В России могут закрыться некоторые кинозалы, которые расположены в торговых центрах, рассказал «Известиям» один из владельцев комплекса в Москве, который участвует в таких переговорах.

Сейчас этот вопрос рассматривают крупнейшие игроки, уточнил он. В частности, лидер рынка — объединенная сеть «Формула кино/Синема парк» намерена провести встречу с управляющими некоторых ТЦ в столице.

«Дело в том, что у многих кинозалов с торговыми центрами заключены договоры, в которых нет условий для разрыва отношений. Предполагается, что они заключены до конца срока действия документа, — заметил собеседник издания.

Поэтому, по его словам, киносеть хочет обсудить, какими могут быть условия для остановки партнерства.

Он напомнил, что в марте ситуация на рынке резко изменилась: зарубежные прокатчики заморозили свою работу с Россией. Без новых западных релизов киносети были вынуждены показывать другие фильмы, в том числе советские. Количество зрителей резко сократилось, выручка упала, хотя арендная плата осталась фиксированной. В такой ситуации залы не могут функционировать в прежнем режиме, отметил собеседник издания.

В Минпромторге переадресовали запрос «Известий» в Минкультуры. Там напомнили, что ведомство объявило прием заявок на господдержку кинотеатров. Речь идет о субсидии на прокат в 2022 году дебютных национальных фильмов, созданных при финансовом участии министерства, а также неигровых картин.

Дополнительно будет поддержан прокат игровых фильмов с 1 июня по 30 сентября 2022 года; размер одной субсидии — до 4 млн рублей, добавили в Минкультуры. Кроме того, правительство поддержало расширение действия «Пушкинской карты» на все российские фильмы до конца мая, а не только фильмы, созданные при госучастии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Последний сеанс: киносети намерены закрыть часть залов в ТЦ