Прямой эфир
Мир
Власти Косово подадут заявку на членство в Совете Европы 12 мая
Мир
Житель Британии выиграл в лотерею более $225 млн
Мир
В Камеруне разбился частный самолет с 11 людьми на борту
Мир
В Госдепе отказались поддерживать независимость Тайваня
Спорт
Боксер Кузьмин поделился ожиданиями от боя Мейвезера и Мура
Экономика
ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2024 года
Мир
В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы
Общество
Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак
Мир
МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым
Мир
Страны — члены НАТО не увидели рисков для своей территории со стороны РФ
Общество
В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян

Киносети намерены закрыть часть своих залов в ТЦ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут закрыться некоторые кинозалы, которые расположены в торговых центрах, рассказал «Известиям» один из владельцев комплекса в Москве, который участвует в таких переговорах.

Налоговая дружба: НДС для онлайн-кинотеатров предложили снизить до 10%
Поможет ли мера расширить производство оригинальных российских фильмов и сериалов

Сейчас этот вопрос рассматривают крупнейшие игроки, уточнил он. В частности, лидер рынка — объединенная сеть «Формула кино/Синема парк» намерена провести встречу с управляющими некоторых ТЦ в столице.

«Дело в том, что у многих кинозалов с торговыми центрами заключены договоры, в которых нет условий для разрыва отношений. Предполагается, что они заключены до конца срока действия документа, — заметил собеседник издания.

Поэтому, по его словам, киносеть хочет обсудить, какими могут быть условия для остановки партнерства.

Он напомнил, что в марте ситуация на рынке резко изменилась: зарубежные прокатчики заморозили свою работу с Россией. Без новых западных релизов киносети были вынуждены показывать другие фильмы, в том числе советские. Количество зрителей резко сократилось, выручка упала, хотя арендная плата осталась фиксированной. В такой ситуации залы не могут функционировать в прежнем режиме, отметил собеседник издания.

В Минпромторге переадресовали запрос «Известий» в Минкультуры. Там напомнили, что ведомство объявило прием заявок на господдержку кинотеатров. Речь идет о субсидии на прокат в 2022 году дебютных национальных фильмов, созданных при финансовом участии министерства, а также неигровых картин.

Дополнительно будет поддержан прокат игровых фильмов с 1 июня по 30 сентября 2022 года; размер одной субсидии — до 4 млн рублей, добавили в Минкультуры. Кроме того, правительство поддержало расширение действия «Пушкинской карты» на все российские фильмы до конца мая, а не только фильмы, созданные при госучастии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Последний сеанс: киносети намерены закрыть часть залов в ТЦ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022