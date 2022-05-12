Прямой эфир
Мир
Власти Косово подадут заявку на членство в Совете Европы 12 мая
Мир
Житель Британии выиграл в лотерею более $225 млн
Мир
В Камеруне разбился частный самолет с 11 людьми на борту
Мир
В Госдепе отказались поддерживать независимость Тайваня
Спорт
Боксер Кузьмин поделился ожиданиями от боя Мейвезера и Мура
Экономика
ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2024 года
Мир
В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы
Общество
Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак
Мир
МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым
Мир
Страны — члены НАТО не увидели рисков для своей территории со стороны РФ
Общество
В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян

Эксперты не стали прогнозировать массовые IPO на российском рынке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году новых IPO на российской фондовой площадке ждать не стоит, заявил в интервью «Известиям» глава НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, пока не произойдут изменения структуры экономики, размещения вряд ли возможны.

«Желательно, чтобы IPO было народным»
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов — о планах группы на ближайшие годы и ситуации в экономике

«Мы ранее работали над тем, чтобы сделать IPO массовыми, но по-настоящему масштабный процесс размещений зависит от объемов биржи. Наш рынок постепенно рос в объемах: но даже за год до кризиса в долларовом эквиваленте он составлял примерно 50% капитализации рынка 2007-го», — отметил он.

В 2021 году капитализация выросла на 25% и теперь опять упала, указал Тимофеев. Сейчас финансовый рынок качественно лучше, чем раньше, но, к сожалению, не в объёмах, констатировал он.

«Ситуация усложняется еще тем, что из-за санкций мы закрыли очень много информации об эмитентах и лишили финансовых аналитиков, инвесторов возможности оценивать компании. Надеюсь, это временная мера», — подытожил глава НАУФОР.

Рынку необходимо решить задачу по диверсификации финансового инструментария для российских инвесторов, указал Тимофеев: сама по себе задача по переориентации на Восток непростая, необходимо менять правила игры.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В ближайшее время у нас не будет другого инвестора, кроме внутреннего»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022