Эксперты не стали прогнозировать массовые IPO на российском рынке

В этом году новых IPO на российской фондовой площадке ждать не стоит, заявил в интервью «Известиям» глава НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, пока не произойдут изменения структуры экономики, размещения вряд ли возможны.

«Мы ранее работали над тем, чтобы сделать IPO массовыми, но по-настоящему масштабный процесс размещений зависит от объемов биржи. Наш рынок постепенно рос в объемах: но даже за год до кризиса в долларовом эквиваленте он составлял примерно 50% капитализации рынка 2007-го», — отметил он.

В 2021 году капитализация выросла на 25% и теперь опять упала, указал Тимофеев. Сейчас финансовый рынок качественно лучше, чем раньше, но, к сожалению, не в объёмах, констатировал он.

«Ситуация усложняется еще тем, что из-за санкций мы закрыли очень много информации об эмитентах и лишили финансовых аналитиков, инвесторов возможности оценивать компании. Надеюсь, это временная мера», — подытожил глава НАУФОР.

Рынку необходимо решить задачу по диверсификации финансового инструментария для российских инвесторов, указал Тимофеев: сама по себе задача по переориентации на Восток непростая, необходимо менять правила игры.

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«В ближайшее время у нас не будет другого инвестора, кроме внутреннего»