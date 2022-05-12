«Интер» обыграл «Ювентус» и выиграл Кубок Италии по футболу

Футбольный клуб «Интер» со счетом 4:2 обыграл «Ювентус» в финальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в ночь на четверг, 12 мая, на Олимпийском стадионе в Риме.

В составе победителей голы забили Николо Барелла (7-я минута), Хакан Чалханоглу (80, с пенальти), Иван Перишич (99-я, с пенальти; 102-я). У «Ювентуса» отличились Алекс Сандро (50), Душан Влахович (53).

На 104-й минуте арбитр удалил главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что в рамках Кубка Италии соперники встретились в третий раз. При этом «Интер» впервые обыграл «Ювентус», две предыдущие встречи выиграла команда из Турина.

ФК «Интер» стал обладателем Кубка впервые с 2011 года. До этого команда выигрывала трофей семь раз: в 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010 и 2011 годах. При этом «Ювентус» выигрывал Кубок Италии 14 раз, этот результат остается рекордным.

11 мая московский футбольный клуб «Спартак» дома со счетом 3:0 обыграл красноярский «Енисей» в полуфинальном матче Бет Сити Кубка России.

В финале Кубка России «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».