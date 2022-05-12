Новые дороги построят на месте старого аэропорта Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону к новому жилому району на месте старого аэропорта построят дороги. Об этом говорится в проекте решения о комплексном развитии территории. Он опубликован на сайте регионального правительства.

Как поясняет RostovGazeta, от улиц Щедрина и Вересаева проложат новую развязку, которая пройдет по Берберовской улице. Протяженность дороги составит 6,3 км. Еще одна развязка появится на конце дороги, которая пойдет от улицы Малое Зеленое кольцо.

В начале мая глава Ростовской области Василий Голубев утвердил проект комплексной застройки участка, где ранее был старый аэропорт. В этот же район до 20240 года должны переехать некоторые правительственные учреждения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в этом году проведут диагностику дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Заказчиком работ выступает региональное министерство транспорта. Сумма контракта составляет 40 млн рублей. Исполнителя определят в середине мая.