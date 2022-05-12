Скамейки в честь барона Мюнхгаузена установят в Пятигорске

В Пятигорске Ставропольского края появятся скамейки в честь барона Мюнхгаузена. Их установит Владимир Нагово-Мюнхгаузен, который называет себя потомком барона.

Лавочки с треуголками как у Мюнхгаузена появятся на участке, с которого открывается вид на горы Бештау и Машук. По задумке мецената, каждый отдыхающий должен иметь возможность почувствовать себя Мюнхгаузеном, присев на скамью и оставшись наедине с самим собой при красивейшем пейзаже, пишет NewsTracker.

Самая первая скамейка уже находится в процессе производства. Площадка под ее установку подготовлена. Аналогичные лавочки разместят в Петербурге.