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Деревом года в России могут признать 360-летнюю сосну из Удмуртии

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В России стартовал ежегодный конкурс по выбору главного дерева страны «Российское дерево года». От Удмуртии выдвинули 360-летнюю сосну, которая растет в селе Зура Игринского района.

ИА «Сусанин» пишет, что эта сосна растет на холме у села Зура. Жители хотели озеленить территорию, но другие деревья рядом с этой сосной не приживаются.

Другие регионы представляют на конкурс уникальные деревья, ставшие историческим и культурным символом. Проголосовать за кандидатов можно будет до 1 августа на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». В ее рамках и проходит конкурс.

В качестве приза дерево-победитель получит конкурс оздоровительных мер. Его проведут специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес», уточняет udm-info.ru.

Ранее в Твери в парке «Воксал» отметили 200-летний юбилей Царского дуба. Дереву-долгожителю присвоили статус «Памятник живой природы». Его получают только уникальные деревья.

Программа «Деревья — памятники живой природы» реализуется в России с 2010 года. Ее цель — поиск и сохранение многолетних деревьев.

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