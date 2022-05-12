В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских солдат в спецоперации

Министерство обороны России рассказало о стойкости и самоотверженности российских солдат, которые успешно выполняют задачи в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о ефрейторе Егоре Варушкине, который в составе тактического воздушного десанта, выполнял задачу по взятию под контроль одного из вражеских аэродромов и принимал непосредственное участие в организации противотанковых засад на подъездных дорогах к аэродрому.

Уточняется, что отделение, в котором сражался ефрейтор, уничтожило дежурные огневые средства, скрытые позиции переносных зенитных ракетных комплексов, а также выбило противника с оборонительных позиций и взяло под контроль командно-диспетчерский пункт аэродрома. При этом, когда националисты попытались вернуть контроль над аэродромом, Варушкин огнем из личного стрелкового оружия уничтожил трех националистов в ходе отражения атаки превосходящих сил противника.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Николая Окорокова, продолжили в МО РФ, составе батальонно-тактической группы российских мотострелков освобождал один из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе продвижения взвода старший лейтенант обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж, а также большое количество националистов и вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. Уточняется, что Окороков смог грамотно выстроить систему ведения огня с учетом рельефа местности.

В результате, несмотря на превосходящие силы противника, подчиненными Николая Окорокова в ходе боя было уничтожено около 15 националистов, а также одна единица вражеской бронированной техники.

Как добавили в ведомстве, мужество и самоотверженность старшего лейтенанта, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили нанести урон противнику, националисты понесли потери и продолжили сдавать свои позиции под натиском российских Вооруженных Сил.

Также в российском Минобороны рассказали о старшем сержант Михаиле Чекулаеве, который вместе со своим отделением разведывал местность вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов, и обнаружил в окрестностях города укрепрайон противника, численность националистов превышала 10 человек. Они готовили засаду для российских подразделений.

Отмечается, что Чекулаев смогу грамотно распределить силы подчиненных при внезапной атаке позиций радикалов. Пока группа военнослужащих вела шквальный огонь по националистам, старший сержант со второй группой вышли в тыл укрепрайона и нанесли существенное огневое поражение противнику. В ходе скоротечного боя было уничтожено две огневые точки противника и более 10 боевиков.

Задача по освобождению населенного пункта от националистов была выполнена, добавили в оборонном ведомстве.

10 мая стало известно, что Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России (ВС РФ) завершила зачистку населенного пункта Попасная, прорвала глубоко эшелонированную оборону и вышла на административную границу ЛНР. В Минобороны РФ уточнили, что в результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные на Украине поразили две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей у Краматорска и Крестища. А в районе военного аэродрома Червоноглинское в Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» уничтожены шесть вертолетов Ми-9 и Ми-24.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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