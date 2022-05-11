Лосята начали появляться в лесах в Татарстане

В лесах Татарстана стали замечать лосят. Первых малышей зафиксировали в Алексеевском районе республики. Об этом рассказали в Госкомитете республики по биоресурсам.

По словам начальника управления охраны животного и растительного мира Рината Чиспиякова, которые приводит ИА «Татар-информ», сначала лосенок не двигается с места и прижимается к земле, но через короткое время уже уверенно стоит на ногах и начинает объедать молодую листву берез и осин.

Специалисты советуют не трогать детенышей. Даже если взрослых животных рядом нет, это не означает, что лосята брошены.

Ранее на территории Татарстана зафиксировали рост популяции зайцев-русаков, серых куропаток, тетеревов и глухарей. За последние пять лет фауна пополнилась двумя новыми видами — маралами и пятнистыми оленями. К 2030 году эти животные будут распространены по всему региону.