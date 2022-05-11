Бывший член теробороны Украины призвал сослуживцев сдаться РФ

Сдавшийся после задержания член территориальной обороны Украины Александр Борщик обратился к сослуживцам с призывом последовать его примеру. Кадрами в среду, 11 мая, поделился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Призываю всех, кто имеет оружие, прийти к областной администрации города Херсона с намерением добровольно сдать оружие органам правопорядка Российской Федерации. Для таких лиц в дальнейшем меры физического воздействия применяться не будут», — сказал Борщик.

Ранее в среду бывший украинский солдат Ковалев рассказал об издевательствах в рядах ВСУ по национальному признаку и предвзятом отношении к русскоговорящим. По словам военного, однажды его даже заперли в вольере для собак.

8 мая пленный начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты заявил, что Киев должен пойти на уступки России и не вступать в НАТО ради мира на Украине.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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