Следственный комитет РФ запросит у Минобороны РФ информацию о проведенных экспериментах в биолабораториях на территории Украины с участием США. Об этом в среду, 11 мая, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан, а также незаконных биологических исследованиях изучат полученную информацию и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к этому лиц», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США использовали Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры в рамках военно-биологической программы на Украине. Согласно документам, в центре также велись работы с возбудителями туляремии, сибирской язвы, брюшного тифа, паратифов и газовой гангрены.

Также в среду стало известно, что Пентагон ставил эксперименты над украинцами в психиатрической больнице под Харьковом. Отмечается, что основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40–60 лет с высокой стадией физического истощения. США пытались скрыть участие своих экспертов в биологических экспериментах, поэтому они прибывали на Украину через территории третьих стран.

Кроме того, Игорь Кириллов сообщил, что компании Pfizer, Moderna, Merck&Co, Gilead испытывают на Украине медицинские препараты в обход международных норм безопасности, что позволяет им сократить затраты на реализацию исследовательских программ и получить значительные конкурентные преимущества.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что СК России в рамках уголовного дела проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине. Речь шла о незаконной военно-биологической деятельности на территории этой страны.

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев связал вспышки заболеваемости в мире с биолабораториями США. Он отметил, что Вашингтон развернул сеть биолабораторий в Грузии, на Украине, в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении, где, «прикрываясь научными исследованиями, ведет военно-биологическую деятельность».