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В Госдепе отказались поддерживать независимость Тайваня

Представитель Госдепа Прайс: США не поддерживают независимость Тайваня
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Фото: ТАСС/Alex Brandon
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Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и выступает за политику одного Китая. Об этом заявил в среду, 11 мая, представитель госдепартамента Нед Прайс.

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«Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая», — сказал он.

При этом прайс подчеркнул, что США поддерживают сам остров. Он уточнил, что Вашингтон и Тайвань связывают «тесные, прочные отношения», они во многом основываются на обоюдных интересах по поддержанию безопасности в азиатском регионе.

8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР. Уточняется, что соответствующее решение было принято на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, Вашингтон проводит оценку обороноспособности острова и накачивает Тайвань вооружениями, которые могут помочь ему в ведении «асимметричной войны».

2 мая китайский портал CGTN уличил НАТО в попытках дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. В издании подчеркнули, что НАТО «кричит» о мире и безопасности, но в то же время сбрасывает бомбы на другие страны.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщил, что в начале марта состоялись переговоры Вашингтона и Лондона на высоком уровне по вопросу сотрудничества на фоне «китайской угрозы» Тайваню. На встрече обсуждались варианты действий для снижения рисков войны с КНР из-за острова.

15 апреля, представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая».

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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