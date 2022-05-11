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Здание ФАПа получило повреждение во время ветра в Саратовской области

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В селе Ивановка Федоровского района Саратовской области сильный ветер разрушил здание фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Обрушился кирпичный фронтон. О случившемся рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.

Он пообещал устранить аварию в самое ближайшее время, чтобы жители села не остались без медицинской помощи, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В ведомстве уточнили, что несущая конструкция здания не повреждена, в нем можно принимать пациентов.

Синоптики сообщают, что в Саратовской области идет дождь, гроза, а ветер при порывах достигает 23 м/с. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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