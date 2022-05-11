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Прогулки в детсадах Нижнего Тагила решили не отменять из-за смога

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В Нижнем Тагиле решили не отменять из-за смога от лесных пожаров прогулки в детских садах и уличные занятия физкультурой в школах. В ближайшие дни юные жители города продолжат проводить время на улице, несмотря на то, что Нижний Тагил накрыл дым.

Представители школы №100, гимназии №19, детских садов «Радость» и «Гармония» рассказали ТагилСити.Ру, что им не поступало никакого распоряжения от городского управления образования об отмене дневных прогулок. В части районов задымление уже начинает развеиваться.

Так, по словам представителя объединения «Радость», на территории Северного поселка смога нет. Однако, отмечает агентство, жители всех районов города чувствуют запах гари.

Смог от лесных пожаров окутал Нижний Тагил и Екатеринбург 10 мая. В воздухе превышены нормы диоксида азота и синильной кислоты. Санитарные власти рекомендовали жителям воздержаться от дневных прогулок, а при выходе на улицу надевать маску или респиратор.

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