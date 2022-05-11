Посол РФ рассказал о раздуваемой в США волне русофобии

США захлестнула волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной в среду, 11 мая, на сайте издания Newsweek.

«США захлестнула волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов. То, что происходит, приобрело наихудшие формы охоты на ведьм времен маккартизма, сопровождавшейся антикоммунистической паранойей», — написал он.

Дипломат уточнил, что, «небывалая по размаху кампания по «отмене» всего русского проходит под аккомпанемент бездоказательных и огульных обвинений в адрес России с целью закрепить за ней образ изгоя».

«Даже во времена «Холодной войны» наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в «отмену России», граничащую с идеями расового превосходства», — написал Антонов.

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что остракизму подвергаются в том числе деятели культуры РФ, от которых за рубежом ожидают осуждения политики своей страны. Бойкот, по его словам, объявлен и русским классикам. Помимо этого, США добиваются отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Кроме того, по информации посла РФ, на активистов русскоязычной диаспоры в Штатах ведутся гонения. В частности, был разгромлен Координационный совет российских соотечественников, отметил посол РФ.

«Гонения ведутся на активистов русскоязычной диаспоры. Разгромлен Координационный совет российских соотечественников (КСОРС), занимавшийся налаживанием отношений между Россией и США и сохранением связей с исторической родиной. Члены организации подвергаются допросам и обыскам», — указал Антонов.

Такие действия не только противоречат основополагающим международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности, указал дипломат.

Ранее, 3 мая, стало известно, что в одном из баров Бруклина (бюро Нью-Йорка, США) украинец напал на своего соотечественника с разбитой бутылкой, посчитав его русским.

Как пишет The New York Post, преступления на почве ненависти против россиян или поддерживающих Россию, участились в мире после начала специальной военной операции на Украине.

25 апреля замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что недружественные действия против россиян не останутся без ответа, речь может идти в том числе об аресте активов иностранцев на территории России.

18 апреля председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин сообщил о запуске гуманитарного проекта по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом. Он отметил, что пострадавшим будут оказываться бесплатные юридические консультации. Кроме того, юристы помогут «в составлении заявлений, жалоб, процессуальных или иных документов правового характера».

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 апреля, подчеркнул, что «наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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