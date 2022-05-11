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Новый термальный источник откроют под Тюменью

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Под Тюменью создадут безбарьерный термальный источник. Он находится на территории базы отдыха «Кулига-парк».

В проект вложат 220 млн рублей. В региональном инвестиционном агентстве megatyumen.ru рассказали, что концепция уже разработана и одобрена. Проект реализуют в ноябре 2022 года.

На базу отдыха недавно провели газ, реконструировали коммунальные сети, благоустроили пляж и приобрели жилые помещения для гостей.

Кроме этого, в рамках расширения действующего бизнеса сам парк будет модернизирован до 2023 года. Планируется увеличить номерной фонд, и, в частности, современных модульных домиков.

Ранее Тюмень попала в топ-5 городов России, в которых можно построить успешную карьеру. На первом месте Москва, затем идет Санкт-Петербург, следом Казань и Тюмень. Замыкает пятерку Екатеринбург.

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