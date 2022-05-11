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АТОР сообщила о приостановке продаж зарубежных круизов россиянам

АТОР сообщила, что крупнейшие зарубежные компании перестали продавать круизы россиянам
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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Крупнейшие круизные компании группы Carnival Corporation приостановили продажи и новые бронирования для российского рынка. Об этом в среду, 11 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что такое решение иностранные компании приняли на фоне санкций в отношении РФ со стороны ряда государств.

По информации пресс-службы АТОР, агенты-партнеры Costa Cruises не будут принимать заявки на круизы от клиентов из России, Белоруссии, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик.

В ассоциации также подчеркнули, что Carnival Cruise Line и Princess Cruises также приостановили продажи круизов, однако без отдельных уведомлений. Таким же образом поступили Cunard Line, Seabourn Cruise Line, Holland America Line Cruises и Regent Seven Seas Cruises.

При этом в ассоциации подчеркнули, что существующие и уже подтвержденные бронирования не будут аннулированы.

«Бронирования для путешественников, проживающих (то есть физически находящихся) в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, являются активными, но будут рассматриваться с учетом санкционного режима в отношении платежей, возвратов денежных средств и прочих вопросов, попадающих под ограничение», — говорится в сообщении туроператора Costa Cruises.

Ранее, 7 мая, британская газета The Telegraph сообщила, что европейские курорты переживают тяжелые времена и несут убытки из-за отсутствия туристов из России. По данным издания, такая ситуация, в частности, складывается в Чехии, Италии, Франции, а также Черногории.

До этого, 5 мая, газете стало известно, что отсутствие отдыхающих из России уже в полной мере ощутили агентства недвижимости и хозяева заведений в Италии.

При этом попасть в Италию, как и в ряд других стран Евросоюза, россияне теперь не могут, так как 27 февраля ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России, а Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Ранее, в конце апреля, на фоне антироссийских санкций вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин спрогнозировал увеличение российского турпотока в Турцию. В беседе с «Известиями» он рассказал, что с 6 мая возобновляются регулярные рейсы «Аэрофлота» в Анталью и Стамбул. С конца мая также будет специально организована компания South Wings для перевозок на этом направлении. По его словам, эксперты прогнозируют около 2 млн туристов за весь сезон.

Также в апреле общественный совет при Ростуризме и РСТ предложил увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. В настоящее время Turkish Airlines и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в Россию и перевозить на них около 100 тыс. человек в месяц.

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