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Боксер Кузьмин поделился ожиданиями от боя Мейвезера и Мура

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Флойд Мейвезер будет держать дистанцию, подойдет к поединку умно и победит Дона Мура. Об этом в среду, 11 мая, заявил заслуженный мастер спорта по боксу Сергей Кузьмин.

«Начнем с того, что Флойд Мейвезер — уникальный человек. Его великие достижения говорят о его заслугах <…> Он очень дисциплинированный спортсмен. Я считаю, что он покажет свои лучшие стороны и красивый бокс», — заявил Кузьмин.

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Он также отметил, что бои Мейвезера привлекают техникой и мастерством. Это является главным козырем Флойда, предположил Кузьмин.

Ранее в этот день российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что у Дона Мура нет никаких шансов против Флойда Мейвезера, это будет показательный спарринг. По его словам, Мейвезер — икона спорта с блестящей карьерой, в которой нет ни одного поражения за четверть века.

Ранее, 10 мая, депутат Государственной думы, политический и спортивный деятель Николай Валуев также назвал Флойда Мейвезера фаворитом в бою против Дона Мура.

8 мая Мур перед боем с Мейвейзером назвал себя непобедимым. В то же время его соперник указал, что победит сильнейший.

За день до этого российский боец смешанного стиля Андрей Семенов предсказал победу Мейвезера. Он напомнил, что тот — техничный боец, профессиональный боксер, который не проиграл ни одного боя.

Кроме того, российский боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура в 90%.

Бой запланирован на 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Всего запланировано восемь раундов. Начало поединка ожидается в 22:00 мск. Поединок будет транслироваться на РЕН ТВ.

Global Titans в Дубае — первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

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