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Военкор «Известий» обнаружил в Рубежном шеврон наемников из США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Рубежное среди остатков разбитой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин 11 мая обнаружил оторванный шеврон с флагом США. По версии журналиста, его мог оставить приехавший из Штатов наемник.

Бойцы ВСУ, среди которых по всей видимости были граждане США, бросили технику, когда были вынуждены отступать. Ранее они базировались в подвале здания рядом с промзоной.

Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий».

После их отступления на одной из улиц Зименкин обнаружил разрушенный бронемобиль «Казак», а внутри бывшей базы ботинки, форму, оружие и противогазы.

8 мая боец Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Шкода» рассказал Дмитрию Зименкину о возможных польских наемниках, которые помогают формированиям украинских националистов в Рубежном.

3 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. По данным следствия, 75 фигурантов дел прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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