«Спартак» обыграл «Енисей» и вышел в финал Кубка России по футболу
Московский футбольный клуб «Спартак» в среду, 11 мая, дома со счетом 3:0 обыграл красноярский «Енисей» в полуфинальном матче Бет Сити Кубка России.
В составе московского клуба голами отличились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев, пишет «Спорт-Экспресс».
В финале Кубка России «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».
Накануне «Динамо» в полуфинале Бет Сити Кубка России победило «Аланию» со счетом 3:0. Счет открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов, полузащитник Арсен Захарян увеличил преимущество хозяев поля. Третий гол на счету форварда Константина Тюкавина.
В конце игры «Алания» осталась в меньшинстве: красную карточку судья показал полузащитнику Давиду Шавлохову.