В Софии (Болгария) сторонники местной партии «Возрождение» пытаются снять украинский флаг со здания городского совета. Об этом 11 мая сообщает Болгарское национальное телевидение.

Украинский флаг установлен рядом с болгарским на здании мэрии в Софии по решению властей с апреля 2022 года.

По данным телеканала, перед зданием мэрии собралась толпа активистов. Они пытаются прислонить к стене лестницу, чтобы совершить задуманное. Этому пытается противостоять полиция, оттесняя протестующих.

4 мая в центре Софии прошел митинг против поставок оружия Украине. Тогда сотни людей собрались на площади перед зданием Народного собрания, требуя от болгарских властей сохранить нейтралитет в конфликте вокруг Украины и не предоставлять Киеву военную помощь.

Это не первые митинги против поставок оружия на Украину в Болгарии. Так, 6 апреля в Софии прошли две акции протеста — от партии «Возрождение», также требующей отставки правительства, и акция «независимых граждан», требующих принятия решения о нейтралитете Болгарии в ситуации вокруг Украины.

Подобные жесты, как водружение украинского флага на зданиях в странах, поддерживающих Украину, появились на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. После этого Запад стал активно вооружать Киев. Тогда жители разных стран начали выходить на улицы с митингами, призывая власти перестать предоставлять Украине военную помощь.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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