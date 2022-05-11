Rutube обратился в правоохранительные органы для расследования кибератаки

Представители российского видеосервиса Rutube 11 мая обратились в правоохранительные органы для расследования кибератаки, из-за которой сайт не работал три дня.

«Rutube обратился в правоохранительные органы для расследования инцидента: 9 мая видеохостинг подвергся мощной кибератаке, после чего доступ к платформе был утерян. Сейчас доступ к Rutube частично восстановлен. Пользователям доступно эфирное вещание федеральных телеканалов», — рассказали в пресс-службе сервиса.

11 мая хакерская группировка Anonymous призналась в совершении кибератаки на Rutube, однако не привела доказательств.

После взлома видеохостинга 9 мая в пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву сервиса. Также сообщалось, что исходный код Rutube цел, однако на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры. Rutube снова заработал 11 мая.