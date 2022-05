EA Sports разрывает отношения с FIFA и переименует игру

Разработчик видеоигр Electronic Arts разрывает отношения с FIFA, об этом пишет газета The New York Times. Международная федерация футбола и компания сотрудничали 29 лет. Совместным продуктом был популярный симулятор FIFA. Выручка с продаж в мире превысила $20 млрд, передает телеканал «Известия». Но сейчас партнеры не смогли договорится о лицензии на игру. Еще в октябре прошлого года The New York Times писала, что FIFA хотела $1 млрд за четыре года. Новый контракт значительно превышал бы сумму предыдущего. Впрочем, геймерам беспокоится не стоит: симулятор просто сменит название. У разработчика остаются права на большинство игроков и клубов. Игровая серия FIFA теперь будет называться EA Sports FC.

