В Приморье владельцы собак устроили массовую драку

Несколько владельцев собак 11 мая устроили драку.

Жильцы соседнего дома наблюдали за тем, как мужчины начали драться, а после решили вызвать полицию.

К моменту, когда патрульная машина правоохранительных органов прибыла на место происшествия, участники драки вместе с собаками скрылись.

25 апреля в баре в центре Москвы из-за отсутствия свободных мест подрались 15 человек. В результате инцидента в полицию были доставлены четыре человека для дачи объяснений и составления административного материала по ст. 20.1 КоАП.