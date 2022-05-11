Трампа обязали выплатить $110 тыс. штрафа за неуважение к суду

Суд штата Нью-Йорк отменил решение о ежедневной выплате в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, но обязал его заплатить $110 тыс. Об этом сообщает в среду, 11 мая, телекомпания CNN.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что Трампа обязали платить по $10 тыс. в сутки за неуважение к суду.

Судья Артур Энгорон сказал, что экс-президент обязан выполнить несколько условий до 20 мая. При их несоблюдении судья восстановит прежнее решение, а вместе с ним и начисление дальнейших штрафов.

Озвученные условия включают в себя предоставление заявлений под присягой, описывающих политику хранения и уничтожения документов Trump Organization и завершение проверки пяти ящиков, связанных с Трампом, которые находились в хранилище за пределами офиса.

Ожидается, что письменное решение будет опубликовано позже в этот день.

Судья остановил часы по штрафу в прошлую пятницу, 7 мая, когда адвокаты экс-главы Белого дома представили дополнительные заявления под присягой, в том числе одно от Трампа, о его попытках выполнить повестку из офиса генерального прокурора Нью-Йорка для отчетов.

1 июля прошлого года сообщалось, что компания бывшего президента США Trump Organization обвиняется в нарушении налогового законодательства. Отмечается, что организация и ее директор на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. Так, им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

В феврале того же года СМИ сообщали, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации журналистов, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.