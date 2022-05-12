Причина и последствия

«Быстро свистнул (в оригинале — грубее) и ушел — называется нашел». Наши западные недружественные не партнеры уже не озадачивают себя такими церемониями. Им сейчас ближе метод «пришел и сел», вернее, взял. Причем далеко не то, что плохо лежит, а лежит даже очень хорошо и, как ранее наивно казалось, вполне надежно.

Если бы еще совсем недавно нам сказали, что президент США заявит о подготовке юристами законодательных изменений, позволяющих изъять уже замороженные резервы России, то мы бы однозначно не поверили. Или другой пример из ближнего кармана — обсуждение, как наладить логистику доставки украинской пшеницы американским потребителям. Реально ценный актив — продовольствие — меняют на устаревшую военную технику. Какая-то новая ненормальность, извините, — дележ чужого пирога.

Некоторые страны, у которых руки коротки дотянуться до наших резервов, всерьез обсуждают изъятие других активов, например недвижимости, причем не только государственной, дабы за их счет поддержать Украину. Ну как поддержать? За российские деньги купить у себя же оружие и технику для поставки на Украину, которой всё это еще и в значительной степени достанется в кредит, чтобы та воевала всем этим с Россией.

Для тех, кто верит, что отъем совершается в интересах Украины, можно посоветовать пересмотреть момент из фильма «Свадьба в Малиновке», где Попандопуло делит украденное «по-честному»: откладывает вещи только в свою сторону, приговаривая: «Это — тебе, это обратно — тебе, это — всё время тебе». В итоге сцена заканчивается тем, что бандит Сметана остается с одним чепчиком, а Попандопуло еще и интересуется: «Я себя не обделил?»

Примерно так, на мой взгляд, выглядят господа, которые делят сейчас шкуру замороженных российских активов. При этом они почему-то уверены, что Россия будет благостно взирать на то, как ее грабят, да еще и подносить то, на что не успел пасть взор борцов за права, свободу и демократию.

Недавно услышала весьма элегантную формулировку: «Америка празднует победу в экономической войне, на которую Россия еще даже не явилась». Вряд ли есть у кого-то из разумных людей сомнение, что основные события разворачиваются именно на экономическом фронте.

На него Россия не совсем, конечно, не явилась, обозначилась. Но, действительно, наша страна пока старается играть в легитимном поле международного права, не делая резких движений и заявлений. Российские власти пока, как Минздрав, только предупреждают, что в случае реализации Западом стратегии «отнять и присвоить» у нас есть чем ответить симметрично.

И ведь есть чем и за счет чего. Давайте просто посмотрим на последние опубликованные данные статистики Международной инвестиционной позиции. Сейчас доступны показатели только на 1 января этого года, и Центробанк намерен взять паузу в обновлении. Вероятно, чтобы не показывать динамику резервов, но это лишь предположение.

Итак, в графе «Обязательства», в которой отражается то, что мы должны нерезидентам, — около $1,165 трлн. Вряд ли эта цифра значительно изменилась, по крайней мере, без учета переоценки, поскольку после введения санкций Центробанк временно ограничил движение капиталов.

При этом России должны больше, чем она. Так, активы на ту же дату составили $1,648 трлн. То есть превышение внешних инвестиций над внешними же обязательствами — $483 млрд. Россия давно и привычно находится в положении так называемого чистого внешнего кредитора.

Что, кстати, сводит все «опасения» о риске дефолта к разговорам в пользу бедных. Вести речь о дефолте России в условиях заморозки резервов и некоторых других активов — то же самое, что требовать у купца оплаты долга, предварительно ограбив его на большой дороге. Пока не ограбив, конечно, просто «заморозив» его деньги у себя в кармане и не желая их отдавать, ибо «нам ваше лицо глубоко не импонирует».

Кстати, именно резервы являются основой того, что наша страна инвестировала в другие страны больше, чем они в нас. При этом в обязательствах примерно половина приходится на так называемые прямые инвестиции, то есть серьезные и долгосрочные вложения. Безусловно, в значительной степени это реинвестируемые деньги наших компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях и получающих отсюда дивиденды, но тем не менее.

Пока США ищет способ присвоить российские активы, наша страна на экономической войне отметилась только минимальным ответом на недружественные действия. Например, как уже написала выше, ввела ограничения на движения капиталов, чтобы защитить валютный рынок. По долгам вообще платим в валюте, хотя и введен временный порядок, позволяющий делать это в рублях, если не будут технически проходить платежи. А вот держателям акций придется подождать лучших времен.

Что касается активов зарубежных компаний, прежде всего заявивших об уходе с нашего рынка, то еще даже не принят закон о введении в них внешнего управления. Или, как его еще называют, о национализации. Мало того что его не вносили в Госдуму полтора месяца, так и после внесения он оказался весьма мягким по отношению к «беженцам». Так, попасть под его действие, если судить по последним критериям, смогут от силы процентов пять уходящих. Да и предусмотрен обратный процесс для возвращенцев.

В любом случае компаниям, которые долго прощаются, но не уходят, дали предостаточно времени на то, чтобы решить вопрос самостоятельно, скажем, за счет привлечения собственного российского управляющего. Так уже поступили некоторые западные гиганты. Не знаем, на каких условиях и стоило ли это что-то россиянам, но очевидно одно: все иностранцы, вложившие миллиарды долларов в Россию, на своем отбытии миллиарды же и потеряют.

Никто не спорит, что потеряем и мы. Я помню, как в конце 1990-х — начале 2000-х, будучи корреспондентом отдела потребрынка одной деловой газеты, не вылезала из пресс-туров по открытию заводов и фабрик с иностранным участием. Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Тюмень… Да, они принесли нам новые технологии, товары, причем произведенные непосредственно у нас. Печально смотреть на обратный процесс. С одной лишь оговоркой — то, что вложено, с собой уже не унесешь. И не продашь по достойной цене.

А что же Штаты, которые, вроде бы, самым активным инвестором в российскую экономику не являются, поэтому рассчитывают отсидеться за спиной европейских товарищей? Оказалось, что это не так. В 2017 году одно из подразделений ООН выпустило рэнкинг стран, которые больше всего сделали прямых инвестиций в Россию. При подготовке исследования эксперты учли вложения, которые были сделаны через третьи страны, например европейские «дочки».

И сюрприз! Именно США на тот момент (кстати, в разгар санкций после Крыма) стали крупнейшим инвестором в российскую экономику. На тот момент на их долю пришлось почти 10% от всех накопленных вложений в $441,1 млрд. Кстати, один только McDonald’s инвестировал в нашу страну порядка $2,5 млрд. И сейчас теряет по $50 млн каждый месяц. Так что потери будут у всех, не надо обольщаться.

Похоже, Штаты, правда, наивно хотят реанимировать последствия Второй мировой, которая позволила Америке окончательно выйти из Великой депрессии. Им кажется, что обострение в Европе сейчас вытянет их из затянувшегося кризиса 2008-го, усугубившегося пандемией. Но мир изменился под действием глобализации, которая в значительной степени получила толчок от транснациональных компаний из США. Есть большой риск, запуская руку в чужой карман, украсть у себя.

А если они вслед за Прудоном провозглашают, что «собственность есть кража», то не должны забывать, что этот афоризм стал лозунгом Великой французской революции.

Либеральные экономисты в России долго и упорно внушали, что проблема с иностранными инвестициями в страну является прямым следствием не слишком трепетного у нас отношения к собственности. Америка уже и до этого замораживала чужие активы. К чему это привело? За последние несколько лет главные кредиторы США — Япония и Китай — особо не наращивают вложения в американский госдолг. С 2018 года замедлился рост прямых инвестиций в экономику страны. А единожды украв, кто тебе вообще поверит.

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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