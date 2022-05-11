Гладков рассказал о последствиях обстрела села Солохи со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 11 мая, заявил, что при обстреле села Солохи произошло частичное разрушение жилого дома, но пожара на территории поселения не последовало.

«Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта <...> Еще раз: село не горит, дома не горят», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что находится на постоянной связи с главой села, на месте работают пожарные расчеты.

Ранее в этот день село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадал один человек. По данным «Известий», пострадали три человека, в том числе ребенок.

Также в среду в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая, который впервые был введен еще месяц назад.

5 мая два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу с украинской стороны. Тогда никто не пострадал. Однако в результате обстрела были повреждены пять домов и линия электропередачи.