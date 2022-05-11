Прямой эфир
Мир
Глава Пентагона назвал ядерный арсенал России серьезной сложностью для США
Экономика
Под ответные санкции России попала 31 компания ЕС и США
Общество
Историческое просвещение в начальных классах начнется с 1 сентября
Мир
В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы
Мир
Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000
Экономика
В РФ запретили сделки в пользу внесенных в санкционный список лиц
Общество
Россиянам разъяснили порядок получения новых пособий на детей от 8 до 17 лет
Общество
Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак
Мир
МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым
Мир
Страны — члены НАТО не увидели рисков для своей территории со стороны РФ
Общество
В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян

Гладков рассказал о последствиях обстрела села Солохи со стороны Украины

Глава Белгородской области Гладков заявил об отсутствии пожара в селе после обстрела со стороны Украины
0
Фото: ТАСС/URA.RU
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 11 мая, заявил, что при обстреле села Солохи произошло частичное разрушение жилого дома, но пожара на территории поселения не последовало.

Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий».

«Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта <...> Еще раз: село не горит, дома не горят», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что находится на постоянной связи с главой села, на месте работают пожарные расчеты.

Ранее в этот день село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадал один человек. По данным «Известий», пострадали три человека, в том числе ребенок.

Также в среду в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая, который впервые был введен еще месяц назад.

5 мая два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу с украинской стороны. Тогда никто не пострадал. Однако в результате обстрела были повреждены пять домов и линия электропередачи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022