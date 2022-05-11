Германия не может заменить российский газ топливом из Катара

Германия не может заменить российский газ топливом из Катара

2022-05-11 20:39:06

2022-05-11 20:39:06

2022-05-11 20:39:06

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