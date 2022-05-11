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Жителей Карелии предупредили о сильном ветре и ливне

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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий к концу рабочей недели в Карелии. На территории Петрозаводска ожидается обильный дождь.

По данным местного паблика в соцсети, посвященного погоде, осадки ожидаются 13 мая из-за влияния атлантического циклона. Об этом пишет ИА «Карелinform». В городе может выпасть до 17 мм осадков.

Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов, скорость ветра повысится до 14-16 м/с. Также синоптики не исключают грозу.

В середине мая жителей республики ожидает неустойчивая погода, температурный фон ожидается в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за заморозков до -3 градусов продлили штормовое предупреждение. Понижение температуры ожидается ночью и утром 12 мая.

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